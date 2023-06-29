Самоуправления обеспокоены эффективностью школьной реформы

Представители самоуправлений Земгальского региона обеспокоены эффективностью реформы школьной сети, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Земгальского региона планирования Ундине Шульца.

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Ранее представители самоуправлений выслушали доклад Министерства образования и науки (МОН), который касался планов по оптимизации школьной сети. Директор департамента образования МОН Эдите Канавиня указала, что грядущая реформа упорядочит школьную сеть, повысит качество образования и одновременно устранит нехватку учителей.

Представители муниципалитетов, впрочем, выразили обеспокоенность по поводу эффективности реформы. Вопросы также вызвали отдельные условия реформы, а также показатели, на которых основана ее необходимость — среди них, к примеру, указывается резкое снижение показателей грамотности учащихся: с пятого места в 2001 году на до 23 места в 2021 году.

Представители самоуправлений также не согласились с утверждением МОН, что реорганизация школ станет эффективным ресурсом для оплаты труда педагогов.

Так, председатель добельской краевой думы Ивар Горскис отметил, что ликвидация школ не поможет достичь желаемого числа педагогов. Он считает, что предлагаемая модель реформы приведет к прямо противоположному эффекту и нехватка учителей станет еще острее.

"Применить одну модель на государственном уровне практически невозможно", —заявил председатель Добельской краевой думы.

В качестве аргументов против предлагаемой модели реформы представители самоуправлений привели подробные расчеты, отражающие реальную ситуацию: при сокращении числа школ возрастут как транспортные расходы, так и время, чтобы добраться до учебного заведения.

Глава Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис призвал министерства выслушать и оценить ситуацию в каждом отдельном муниципалитете, тщательно проанализировать каждый регион и конкретные школы, а также учесть расходы, которые будут расти — например, при организации транспорта для учащихся.

Советник Союза самоуправлений Латвии по вопросам образования и культуры Инара Дундуре также отметила, что предложенная МОН модель основана на количественных показателях и экономии бюджета, не вдаваясь в подробности о том, какое качество образования предоставляется в каждом муниципальном образовательном учреждении.