Самоуправления обяжут согласовывать международное сотрудничество с МИД

Комиссия Сейма по иностранным делам поддержала идею установить в законе обязанность самоуправлений согласовывать свое международное сотрудничество с Министерством иностранных дел, сообщает Пресс-служба парламента.

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Председатель Комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс (Национальное объединение отметил, что деятельность местных самоуправлений, а также любых латвийских учреждений и должностных лиц должна соответствовать внешнеполитической позиции Латвии.

"То, что наблюдалось до сих пор, показывает, что есть местные органы власти, которые считают, что они могут действовать иначе и идти вразрез с позицией, определенной государством, — и это неприемлемо", — подчеркнул политик.