Самоуправления по-прежнему ждут решения о размещении украинских беженцев

Самоуправления по-прежнему ждут от правительства решения относительно размещения украинских беженцев, так как на прошлой неделе никаких заявлений не последовало. Об этом в передаче "Доброе утро" на Латвийском радио заявила советница Объединения самоуправлений по вопросам в социальной сфере и здравоохранении Илзе Рудзите.

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По ее словам, ситуация и раньше была непростой, учитывая, что самоуправлениям не хватает мест, где разместить людей, кроме того, рынок аренды тоже не такой уж большой. Но, учитывая, что существенно снизилась государственная поддержка и ситуация обострилась еще больше.

На прошлой неделе коалиция дискутировала о возможных вариантах поддержки, однако решения так и не были приняты. По данным Объединения самоуправлений, многие муниципалитеты думают над тем, чтобы на размещение беженцев направить часть своих средств.

Ранее прозвучало, что самоуправления рассматривают варианты размещения беженцев в спортзалах. Однако, по словам Рудзите, и это непросто, так как для этого требуется время и средства, кроме того, нужно продумать вопросы гигиены и кормления. Плюс приближается учебный год, и спортивные залы будут нужны для уроков физкультуры.

Мэр Риги Мартиньш Стакис в программе "Утренняя панорама" подчеркнул, что столичное самоуправление также ждет от правительства решений. По его словам, эта неделя будет сложной, так как у многих украинских беженцев заканчивается период поддержки. Как сообщалось, не получив финансирование, с 1 июля Рига прекратила прием новых беженцев, продолжая обслуживать тех, кто приехал ранее.