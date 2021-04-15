Самоуправления поддержали идею Гиргенса ввести единую сеть видеонаблюдения
Foto: LETA

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) хочет, чтобы в Латвии была единая сеть камер видеонаблюдения, что способствовало бы эффективности расследования преступлений. Его предложение было поддержано на собрании о вопросах внутренней безопасности при участии самоуправлений, передает LETA.

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Министр сообщил, что достигнуто соглашение о более активном сотрудничестве Центра информации МВД и самоуправлений, в том числе возможном присоединении к единой платформе, обеспечивающей “стабильную совмещаемость с камерами видеонаблюдения по всей территории Латвии”. Пока не известно, когда эта сеть может быть создана.

Председатель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис поддержал идею о единой сети видеонаблюдения, напомнив, что подобная связь камер видеонаблюдения в Латвии уже работает. Он выразил надежду, что в будущем эта услуга станет дешевле. В свою очередь, руководитель Ассоциации управляющих домами Гиртс Бейкманис сказал, что владельцы квартир многоквартирных домов были бы готовы инвестировать средства, чтобы установить камеры видеонаблюдения у себя во дворе и позже объединить их в сеть.

Идея создать единую сеть видеонаблюдения со стороны главы МВД прозвучала летом 2020 года и он её актуализировал после убийства футбольного агента в Пурвциемсе. Мужчина был убит утром недалеко от “Дома мебели”, нападение засняли несколько очевидцев, после чего машина нападавших была обнаружена сожженной в Межапарке недалеко от жилых домов.

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