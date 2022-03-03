Самоуправления получили 9000 буклетов "Как действовать в кризисной ситуации"

С целью повысить информированность жителей о том, как действовать в кризисной ситуации и как позаботиться о себе и безопасности своих близких, разработанный Министерством обороны буклет "Как действовать в кризисной ситуации" будет доступен теперь на латышском, английском и русском языках также в печатном виде. Буклеты можно получить в общественных библиотеках, в государственных и муниципальных центрах обслуживания клиентов по всей Латвии.

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Вместе с этим будут также распространяться информационные листы о военном обучении резервистов и Земессардзе. Все материалы будут доступны для чтения на месте.

"Развитие нынешней геополитической ситуации и особенно развязанная режимом Путина война в Украине усилили интерес общества Латвии к тому, как нужно действовать в кризисной ситуации. Буклет в электронном виде с возможностью его распечатать доступен уже с 2020 года, но учитывая то, что не всем жителям доступен интернет, решили обеспечить материалами все самоуправления. Наша главная цель - добиться того, чтобы каждый житель был проинформирован и знал, как действовать, потому что только так мы сможем защитить себя, свою семью, дом, город и государство", — подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс.

Как уже сообщалось, Министерство обороны Латвии призвало жителей Латвии поделиться в соцсетях буклетом о том, что нужно делать в случае кризисной ситуации в первые 72 часа — до тех пор, пока ответственные службы не возобновят свою деятельность и не продолжат оказывать услуги и необходимую помощь.