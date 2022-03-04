Самоуправления предоставили жилье 167 украинским беженцам
Foto: F64

По информации на утро четверга, с начала войны в Латвию въехало 1158 граждан Украины. Большинство из них разместились у родных и друзей, поэтому муниципальная помощь им не потребовалась.

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По информации на утро четверга, с начала войны в Латвию въехало 1158 граждан Украины. Большинство из них разместились у родных и друзей, поэтому муниципальная помощь им не потребовалась.

Латвийские самоуправления смогут разместить 5020 беженцев и обеспечить их едой. При необходимости кров им предоставят также и гостиницы. Свое желание помочь беженцам выразили и многие жители Латвии.

Всего в Латвии находится 13 000 граждан Украины, у большинства из них здесь вид на жительство — поэтому большинство тех, кто въехал в Латвию, разместились у них.

Стоит отметить, что упомянутые 1158 человек приехали через внешнюю границу ЕС, и надо учитывать, что многие могли пересечь Латвию транзитом. Точные данные будут ясны тогда, когда желающие остаться в Латвии оформят необходимые документы.

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