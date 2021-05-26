Самоуправления просят компенсировать им недополученный подоходный налог с населения

Дефицит поступлений подоходного налога с населения (ПНН) у самоуправлений составляет более 74 млн евро, сообщила агентству ЛЕТА советник Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) Элла Петермане.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

До 25 мая этого года поступления от ПНН, перечисленные в бюджеты самоуправлений, составили 432,3 млн евро, что на 74,2 млн евро или 15% меньше, чем прогнозируемые налоговые поступления за соответствующий период.

По данным Государственной кассы, в мае этого года из запланированных 106,6 млн евро в бюджеты самоуправлений было перечислено 61,7 млн евро, что на 44,9 млн евро или 42% меньше запланированного.

В апреле поступления ПНН в бюджеты самоуправлений составили всего 47,99 млн евро, что на 58,6 млн евро или 55% меньше запланированного.

Принимая во внимание растущее невыполнение поступлений ПНН в бюджеты самоуправлений и необходимость обеспечения средств для выполнения функций, ЛСС направило письмо в Министерство финансов с просьбой компенсировать местным органам власти, не дожидаясь конца второго квартала, недополученный ПНН за пять месяцев текущего года.

Если во втором квартале этого года в бюджетах самоуправлений будет констатирована переплата ПНН, Министерство финансов в соответствии с законом "О государственном бюджете на 2021 год" имеет право вычесть переплату поступлений ПНН в размере выплаченной компенсации.