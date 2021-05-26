Самоуправления просят компенсировать им недополученный подоходный налог с населения

Дефицит поступлений подоходного налога с населения (ПНН) у самоуправлений составляет более 74 млн евро, сообщила агентству ЛЕТА советник Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) Элла Петермане.
До 25 мая этого года поступления от ПНН, перечисленные в бюджеты самоуправлений, составили 432,3 млн евро, что на 74,2 млн евро или 15% меньше, чем прогнозируемые налоговые поступления за соответствующий период.
По данным Государственной кассы, в мае этого года из запланированных 106,6 млн евро в бюджеты самоуправлений было перечислено 61,7 млн евро, что на 44,9 млн евро или 42% меньше запланированного.
В апреле поступления ПНН в бюджеты самоуправлений составили всего 47,99 млн евро, что на 58,6 млн евро или 55% меньше запланированного.
Принимая во внимание растущее невыполнение поступлений ПНН в бюджеты самоуправлений и необходимость обеспечения средств для выполнения функций, ЛСС направило письмо в Министерство финансов с просьбой компенсировать местным органам власти, не дожидаясь конца второго квартала, недополученный ПНН за пять месяцев текущего года.
Если во втором квартале этого года в бюджетах самоуправлений будет констатирована переплата ПНН, Министерство финансов в соответствии с законом "О государственном бюджете на 2021 год" имеет право вычесть переплату поступлений ПНН в размере выплаченной компенсации.