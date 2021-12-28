Самоуправления Пярнуского уезда хотят продлить автобусные маршруты до Латвии

Центр общественного транспорта Пярнуского уезда и волостные самоуправления Хяэдемеэсте и Саарде хотят реализовать пилотный проект, в рамках которого региональные автобусные маршруты будут продлены до латвийских городов, близких к границе с Эстонией, сообщает региональная газета "Parnu Postimees".

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Глава центра общественного транспорта Андрус Керпук заявил, что к "безумной идее" соединить региональные автобусные маршруты двух стран планируется привлечь средства ЕС.

Автобусный маршрут из Саарде мог бы пролегать до Мазсалацы, Руиены и Валмиеры, а из Хяэдемеэсте — до Айнажи или Салацгривы.

Планируется провести опросы, чтобы узнать наиболее подходящее время курсирования и частоту движения автобусов, а также другие детали. Например, такие автобусы могут понадобиться только летом или в определенные дни недели. Cредства ЕС могут быть использованы, чтобы проверить, нужны ли такие маршруты, объяснил Керпук.

На сайте самоуправления Саарде уже размещена анкета для выяснения возможного интереса жителей приграничных регионов к расширенным автобусным маршрутам. Планируется, что для жителей Хяэдемеэсте опрос будет открыт до конца января.

Пярнуский региональный центр общественного транспорта реализует проект вместе с другими приграничными транспортными центрами. Например, в городах Валга и Валка снова обсуждается идея создания единой автобусной системы двух городов, отложенная в 2011 году.

Идея поддерживается по обе стороны границы, отметил Керпук. Однако, например, законодательство Латвии не позволяет такие расширенные автобусные маршруты, сообщил руководитель одного из отраслевых учреждений – но это может быть изменено.

Трансграничная автобусная линия расширит возможности для работы и отдыха в Эстонии и Латвии, пишет "Parnu Postimees".