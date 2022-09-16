Самоуправления Рижской метрополии не поддерживают предложение министра образования Аниты Муйжниеце ("Консервативные") о выделении части средств на повышение заработной платы педагогов из муниципальных бюджетов, сообщили в объединении самоуправлений Риги и ее окрестностей.

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Самоуправления выражают обеспокоенность предложением Муйжниеце выделить из муниципальных бюджетов 12 млн евро на повышение заработной платы учителей.

"Скоро бастовать придется не только учителям, но и муниципалитетам. Таких рейдов Робин Гуда по муниципальным бюджетам еще не было. В то время как самоуправления пытаются наскрести копейки на отопление школ и детских садов и на детские обеды, министры свободно распределяют налоги граждан, предназначенные для муниципальных функций", — говорит Марис Спринджукс, сопредседатель Рижской метрополии, председатель Адажской краевой думы.

Административно-территориальная реформа, последствия пандемии "Covid-19", а также негативные социально-экономические последствия беспрецедентно быстрого роста цен на энергоресурсы уже серьезно подорвали бюджеты самоуправлений и их жизнеспособность, поэтому такое "непродуманное и несогласованное с самоуправлениями решение" станет непосильным бременем для муниципалитетов и ограничит их возможности выполнять свои функции и обязанности.

По словам Спринджукса, расчеты о положительном влиянии административно-территориальной реформы на бюджеты самоуправлений оказались неверными — вместо "сэкономленных денег" у самоуправлений в результате реформы появились дополнительные расходы. Кроме того, оставшаяся часть подоходного налога с населения для самоуправлений была снижена на 5%, что значительно ограничило возможности муниципалитетов предоставлять более качественные услуги.

Рижская метрополия — объединение самоуправлений Риги и ее окрестностей — включает в себя Адажский, Кекавский, Марупский, Олайнский, Ропажский, Саласпилсский, Саулкрастский и Сигулдский края.