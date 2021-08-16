Самоуправления сдержанно оценивают идею взыскания со "строительного картеля" убытков

Пока самоуправления сдержанно оценивают возможность обратиться к фигурантам дела о "строительном картеле" с целью взыскать убытки, поскольку еще не ознакомились с решением Совета по конкуренции и иной информацией.

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"Комментировать преждевременно"

В опубликованном Советом по конкуренции списке объектов, фигурирующих в деле о "строительном картеле", упоминаются Резенкненский олимпийский центр и производственный комплекс в городе.

Представитель Резекненского самоуправления Марина Соколова заявила LETA, что у юристов муниципалитета пока не было возможности в полной мере ознакомиться ни с решением Совета по конкуренции, ни с другими нормативными актами о схожих нарушениях. А потому преждевременно комментировать дальнейшие действия Резекненского самоуправления.

В Вентспилсском самоуправлении, где реализован проект строительства Музыкальной средней школы, также утверждают — время для комментариев еще не пришло. Пока самоуправление изучает доступную документацию и ждет официальной оценци от Центрального агенства финансов и договоров.

Елгавская дума утверждает, что самоуправление производило закупки согласно нормам законов, сообщает LETA. В распоряжении самоуправления нет достаточной информации, которая свидетельствовала бы о нечестных действиях со стороны претендентов, и сейчас нет причин подавать иск о взыскании убытков.

Совет по конкуренции в своем решении указал и на ряд проектом в Сигулдском крае. В краевой думе еще изучают решение и проинформируют о дальнейших шагах позже.

Лиепайское самоуправление планирует запросить полную версию решения Совета по конкуренции, чтобы юристы изучили документ и рассмотрели сценарии возможных действий.

В списке есть "чистые" объекты?

Одновременно представители многих самоуправлений, опрошенных LETA, указали, что упомянутые в списке Совета по конкуренции проекты не связаны с предприятиями, которые наказаны по делу о "строительном картеле" или же вообще еще не реализованы.

В списке Совета по конкуренции упоминается Баусский спрортивный холл. Руководитель Отдела закупок Баусского краевого самоуправления Андрис Раценис утверждает, что право заключить договор о строительстве холла по итогам закупки получило SIA Selva Būve с самым выгодным с хозяйственной точки зрения предложением.

"Учитывая, что в закупке не победил ни один из строителей, вовлеченных в "строительный картель", убытки, которые могли бы появиться в результате скрытого сговора — не обнаружены", — сказал Раценис.

В списке Совета по конкуренции числится и проект строительства бассейна в Элее. Однако самоуправление напоминает, что в феврале 2019 года закупочная процедура была прервана. Среди претендентов было SIA Velve, которое фигурирует в "строительном картеле", однако проект реализован не был.