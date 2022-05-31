Самоуправления смогут свободнее распоряжаться средствами из бюджета на украинских беженцев
Foto: LETA

Латвийские самоуправления смогут более свободно распоряжаться средствами, выделенными государством на поддержку мирных жителей Украины. Это подразумевают поправки к постановлению выделить деньги из “Средств на непредвиденные случаи”, принятые сегодня правительством.

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Сумма, предназначенная для этой цели, не меняется — это 12 997 832 евро. Однако при этом из постановления убрали распределение финансов по сферам, поэтому самоуправления смогут свободно распоряжаться финансами.

Выделенные деньги могут покрывать расходы самоуправлений, связанные с размещением и питанием беженцев, также из них можно оплачивать социальную поддержку, образование и заявки на услуги госуправления.

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