Самоуправлениям дадут ещё два года, чтобы подготовить детские сады к новым требованиям гигиены

Министерство здравоохранения продлило переходный период по введению новых норм гигиены в детских садах, сообщили порталу DELFI в ведомстве. Самоуправлениям дали время до 1 сентября 2023 года, чтобы обеспечить более просторные помещения для воспитанников.

Решение продлить введение норм гигиены связано с приведением в порядок сети учебных заведений и территориально-административной реформой.

Согласно новым требованиям гигиены, на одного ребёнка в детском саду должна приходиться большая площадь, чем раньше. Только так можно достичь оптимального качества воздуха в помещениях, обеспечить циркуляцию воздуха и снизить распространение инфекционных заболеваний. Эти требования уже сейчас относятся ко всем зданиям садиков, построенным или реконструированным после 2014 года.