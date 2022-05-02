Самоуправлениям помогут в благоустройстве зданий для размещения украинских беженцев

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) планирует оказать поддержку органам местного самоуправления в приспособлении и благоустройстве зданий для размещения украинских беженцев, сообщили агентству LETA в пресс-службе VARAM.

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Как сообщает LETA, VARAM готовит поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины, чтобы оказать дополнительную поддержку органам местного самоуправления для размещения украинских мирных жителей, которые спасаются бегством от военной агрессии России.

После встречи партнеров по коалиции, на которой также присутствовали представители органов местного самоуправления, было принято решение поддержать намерение VARAM в укреплении потенциала местных органов власти для размещения беженцев путем улучшения и преобразования зданий, имеющихся в распоряжении муниципалитетов.

Как сообщили в VARAM, министерство оценило возможности самоуправлений и ресурсы, которые необходимы для размещения военных беженцев из Украины, и пришло к выводу, что в долгосрочной перспективе за счет инвестирования в муниципальную собственность и преобразования имеющихся зданий можно было бы разместить больше украинских гражданских лиц, спасающихся от войны в Латвии.

VARAM работает над созданием соответствующей нормативно-правовой базы, чтобы можно было увеличить количество доступных коек для беженцев в самоуправлениях в течение ближайших трех месяцев. Необходимые поправки будут переданы на рассмотрение в Кабмин до пятницы, 6 мая.

Всего с начала военного вторжения России в Украину в Латвии зарегистрировано 26 090 гражданина Украины, а 20 199 беженцам были выданы документы на жительство с правом на трудоустройство, свидетельствует последняя информация, собранная Министерством внутренних дел. При этом 9755 лицам требовалась помощь в размещении.