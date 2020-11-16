Самозанятые лица, получающие меньше минималки, заплатят налоги в размере 10% от реально полученных доходов
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Самозанятые лица, получающие меньше минимальной зарплаты, со следующего года будут платить налоги в размере 10% от реально полученных доходов. К такой договоренности сегодня пришли партии коалиции.

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи с формирующими правительство партиями сообщил, что сегодня были решены оставшиеся вопросы, касающиеся госбюджета следующего года.

Политики пришли к соглашению, что социальным службам не придется контролировать уплату налогов, это будет делать Служба госдоходов.

Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс пояснил, что лица, чьи доходы не будут достигать порога минимальной зарплаты, будут платить налоги с реально полученных доходов. Ставка составит 10%.

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LETA

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LETA

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Кришьянис Кариньш Райвис Дзинтарс Служба госдоходов
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