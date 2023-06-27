Самые активные — оппозиционеры: Сейм подвел итоги работы
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

На весенней сессии 14-го Сейма самым активным участником прений в парламенте был депутат от оппозиции Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян). Об этом со ссылкой на пресс-службу Сейма сообщает агентство LETA.

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На прошлой сессии Вайланис участвовал в прениях 122 раза. По активности за ним следуют оппозиционные депутаты Эдмунд Зивтиньш ("Латвия на первом месте", ЛПМ), который выступал с трибуны 78 раз, Айнар Шлесерс (ЛПМ) - 72 раза, Алексей Росликов ("За стабильность") - 55 раз, Виктория Плешкане ("За стабильность") - 52 раза и Андрис Шуваев ("Прогрессивные") - 51 раз.

На прошедшей сессии депутаты Сейма собрались на 16 заседаний, в том числе шесть внеочередных и одно торжественное. За это время в окончательном чтении Сейм принял 70 законов, из них шесть новых законов и 64 поправки к законам.

В весеннюю сессию на рассмотрение комиссий было внесено 77 законопроектов, из них 35 - Кабинетом Министров, 2 - президентом, 10 - депутатами Сейма, 30 - комиссиями Сейма.

Осеннюю сессию Сейм начнет 4 сентября.

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