Самые большие расходы на предвыборную агитацию — у "Согласия", Attīstībai/Par и Нацобъединения

До 15 июля политические партии и объединения заключили рекламные договоры на общую сумму в 646 091 евро. Лидеры по предвыборным расходам — оппозиционное "Согласие", коалиционные Attīstībai/Par и Национальное объединение, свидетельствует информация Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB).

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"Согласие" заключила договоры на сумму 179 164 евро, Attīstībai/Par — на 139 253 евро, Нацобъединение — на 101 776 евро, Союз зеленых и крестьян (СЗК) — на 92 001 евро, "Консерваторы" — на 71 404 евро, "Новое единство" — на 34 774 евро, Suverēnā vara — на 16 940 евро, Stabilitātei — на 6 298 евро, Лиепайская партия — на 3 508 евро, "Прогрессивные" -на 665 евро, Латвийское объединение регионов — на 158 евро, Русский союз Латвии — на 60 евро, Kustība "Par!" — на 45 евро, а "Республика" — на 40 евро.

Структура расходов показывает, что партии в основном заключали договоры о размещении наружной рекламы. Но, например, СЗК заключил договор о рекламе на радио, а "Новое Единство" — об агитации в прессе.

В KNAB напоминает, что в период предвыборной кампании действует ограничение на траты партий, касающиеся размещения политической рекламы, благотворительности, спонсорства и подарков.

Лимиты расходов не распространяются на траты на производство рекламы или планирование кампании. Расходы на предвыборную агитацию включают в себя как общие расходы партии, так и индивидуальные расходы кандидатов в депутаты.

В период предвыборной кампании поставщики рекламных услуг и участники кампании обязаны информировать KNAB обо всех заключенных рекламных контрактах. Информация о заключенных договорных обязательствах должна быть представлена ​​в трехдневный срок после их заключения.

KNAB рассчитает максимальную сумму ограниченных расходов каждой партии, которую она может потратить до выборов в 14-й Сейм, когда в Центральную избирательную комиссию будут представлены все списки кандидатов в депутаты.

Выборы в 14-й Сейм состоятся 1 октября.