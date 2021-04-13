Из закупаемых Латвией вакцин от Covid-19 самая дорогая — вакцина Moderna, свидетельствуют данные, предоставленные Минздравом комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям.

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14 января правительство утвердило закупку вакцин Moderna по двум ценам за дозу — 19,41 евро и 26,21 евро. 28 января была утверждена закупка этих вакцин по цене 24,96 евро за дозу, а 5 февраля — по 19,70 евро за дозу.

Стоимость вакцины Pfizer/BioNTech также менялась, что связано с изменением технологии производства. Например, 1 декабря была утверждена закупка 97 500 доз Pfizer/BioNTech по цене 12 евро, 1 января — 1,4 млн доз по 16 евро, а 4 марта для Латвии заказано 1,01 млн доз вакцины по цене 15,50 евро.

Цена вакцины AstraZeneca не менялась, и она остается самой дешевой из закупаемых Латвией — одна доза стоит 1,78 евро.

Также правительство подало заявки на 854 514 доз вакцины Jonson&Jonson, которая стоит 6,77 евро за дозу, и на 300 000 вакцин CureVac по цене 10 евро за дозу.

Латвия может закупить еще две вакцины — Valneva, которая стоит 10 евро за дозу, и Novavax по цене 13,31 евро за дозу.

В целом для Латвии запланировано более 8,67 млн доз вакцин от Covid-19, а затраты на их закупку могут составить 141 млн евро.