Самые "говорливые" депутаты 13-го Сейма — Валайнис, Гобземс, Степаненко, Домбровский и Рейзниеце-Озола

С момента своего созыва 6 ноября 2018 года 13-й Сейм принял 150 новых законов, а также внес 1053 поправки в законы. Среди депутатов чаще всего выступал — Виктор Валайнис, представитель Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), который за четыре год 1239 раз поднимался на трибуну Сейма.

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За Валайнисом следуют Алдис Гобземс, который дебатировал 977 раз, Юлия Степаненко — 948 раз, Вячеслав Домбровскис — 555 раз, Дана Рейзниеце-Озола — 504 раза.

Что любопытно, среди пяти самых "говорливых" депутатов в 14-й Сейм избран только один — Виктор Валайнис. Дана Рейзниеце-Озола (на момент избрания в 13-й Сейм — СЗК) оставила политическую деятельность и сложила депутатский мандат, предпочтя работу в Международной шахматной федерации.

Алдис Гобземс, Юлия Степаненко и Вячеслав Домбровский за время работы в 13-м Сейме ушли из тех партий, от которых были избраны. Гобземс был избран от развалившейся KPV.LV, созданная им партия "Каждому и каждой" в 14-й Сейм не прошла. Степаненко и Домбровский попали в 13-й Сейм по списку "Согласия", затем оба покинули фракцию. "Суверенная власть" Степаненко и АР!, от которой баллотировался Домбровскис, 5%-й барьер на последних выборах не преодолели.

За четыре года 13-й Сейм собирался на заседания 352 раза. Из-за Covid-19 заседания проходились часто удаленно: 21 заседание — частично удаленнно, 185 — удаленно на платформе e-Saeima.

За время полномочий 13-го Сейма на рассмотрение в парламентские комиссии был передан 1291 законопроект (951 — подал Кабинет министров, 185 — комиссии Сейма, 150 — депутаты Сейм и 5 — президент). К поданным законопроектам, включая и второе и третье чтения, было подано 19 240 поправок.

13-й Сейм не завершил работу над 73 законопроектами. Согласно Регламенту работы Сейма, уже парламент нового созыва должен принять решение, продолжать ли рассмотрение этих законопроектов.