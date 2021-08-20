Самые высокие показатели вакцинации от Covid-19 — в Валмиерском, Саулкрастском и Адажском краях

Половина жителей Валмиерского, Саулкрастского и Адажского краев получили хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19. К этому показателю приближаются еще 26 самоуправлений Латвии, где более 40% населения уже начали процесс вакцинации, сообщает отдел проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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Что касается пожилого населения, то в целом больше всего пожилых людей привито от коронавируса в Валмиерском крае — в возрасте 70-79 лет начали вакцинацию 80% пожилых людей, а в возрасте 80-89 лет — 70%. В свою очередь в Салдусском крае в возрастной группе от 70 до 79 лет хотя бы одну дозу вакцины получили 82% населения, в Саулкрастском и Огрском краях по крайней мере одной дозой вакцины привито уже 70% пожилых людей в возрастной группе от 80 до 89 лет.

В возрастной группе от 30 до 59 лет большинство вакцинированных по крайней мере одной дозой проживает в Марупском крае. Например, в возрасте от 30 до 39 лет более половины или 64% населения в этом самоуправлении получили хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19 по сравнению со средним показателем по стране 47%.

В возрастной группе от 12 до 15 лет больше всего привитых также среди жителей Марупского края. Также 62% подростков в возрасте от 16 до 17 лет уже начали вакцинацию от Covid-19. Уровень вакцинации молодых людей высок и в Адажском крае, где 62% людей в возрасте 18-29 лет привиты хотя бы одной дозой, в то время как в среднем по стране в этой возрастной группе привито 47%.

Вакцинация от коронавируса в Латвии бесплатная, у жителей есть возможность выбирать вакцины разных производителей. Сделать прививку можно у семейных врачей, в медицинских учреждений, центрах массовой вакцинации, пунктах вакцинации в торговых центрах, во время выездной вакцинации на ярмарках и городских праздниках.