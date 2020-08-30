Самый дорогой мандат депутата РД - у "новых консерваторов", самый дешевый - у "Развития/За/Прогрессивных"
Foto: LETA

Один мандат депутата Рижской думы с учетом расходов на предвыборную кампанию обошелся Новой консервативной партии в 39 360 евро. Самые низкие предвыборные расходы на один мандат - у "Развития/За/Прогрессивных" (7540 евро), свидетельствуют данные LETA.

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Партии "Честь служить Риге" один мандат обошелся в 32 360 евро, Русскому союзу Латвии - в 28 300 евро, Национальному объединению и ЛОР - в 16 960 евро.

"Новое единство" потратило на одно депутатское место в Рижской думе около 13 090 евро, "Согласие" - 9260 евро.

Опубликованные в начале этой недели данные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией свидетельствуют, что в сумме партии планировали потратить на предвыборную агитацию 1,27 млн евро.

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