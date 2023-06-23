Среди 43 самоуправлений Латвии самый высокий уровень открытости информации — в Риге, самый низкий — в Варакляны, говорится в исследовании "Индекс открытости самоуправлений 2023", проведенном обществом за открытость Delna.

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Из 40 возможных баллов Вараклянское самоуправление набрало от 8,5 до 15.

Как сообщил исследователь Delna Олаф Григус, низкие показатели открытости сайта Вараклянского самоуправления не связаны с техническими недостатками, и в прошлогоднем индексе оно также получило очень низкий балл.

В следующую группу по открытости информации с количеством баллов от 15,5 до 22 вошли 14 самоуправлений — Вентспилс, Резекне, Валмиера и др.

Большинство самоуправлений получили от 22 до 29,5 балла, и только Рига достигла наивысшего уровня, набрав от 29,5 до 40 баллов.

В исследовании отмечается, что наибольшие трудности самоуправления испытывают с предоставлением информации в разделе борьбы с коррупцией, который должен включать в себя план борьбы с коррупцией, отчет о выполнении плана, этический кодекс, декларации об интересах и имуществе, данные о пожертвованиях политическим силам местной думы, канал информирования о нарушениях и процедуру рассмотрения сообщений. Именно по этому разделу самоуправления набрали наименьшее количество баллов.

Наивысший балл в этой сфере получила Рига, далее следуют Талсинский, Салдуский, Олайнский, Адажский, Ропажский, Екабпилсский, Ливанский, Прейльский, Резекненский края и Резекне.

"Индекс открытости самоуправлений", который анализирует, насколько открыты и доступны для населения сайты самоуправлений в восьми областях, составлялся в третий раз.