Самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 — в Даугавпилсе и Краславском крае
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

Самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в настоящее время наблюдается в Даугавпилсе и Краславском крае, где 14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 жителей превышен наполовину, в целом в 15 самоуправлениях он выше среднего показателя по стране, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний (SPKC).

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Кумулятивная заболеваемость за 14 дней на 100 000 жителей в Латвии сейчас составляет 1485,4 случая. В Даугавпилсе этот показатель составляет 2822,9 случая, а в Краславском крае — 2353,3 случая.

Средний уровень заболеваемости по стране превышен также в Саласпилсском, Аугшдаугавском, Прейльском и Екабпилсском краях, Вентспилсе, Лиепае, Кулдигском и Кекавском краях, Резекне, Сигулдском, Бауском, Олайнском и Вентспилсском краях.

Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения является теоретическим показателем, который позволяет сравнивать уровни заболеваемости в районах с разным населением и не указывает на конкретное количество инфицированных.

Из 1451 случая заражения Covid-19, выявленного накануне, 35% или 512 были зарегистрированы в Риге. Кумулятивное количество случаев в столице за 14 дней упало до 8 937. Впервые с 21 октября этот показатель в Риге упал ниже 9000.

В минувшие сутки выявлено 82 случая заражения Covid-19 в Даугавпилсе, 47 — в Огрском районе, 46 — в Елгаве, 39 — в Лиепае, 38 — в Юрмале и 37 — в Валмиерском крае. В остальных регионах выявлено меньшее количество случаев, а в Вараклянском крае — ни одного.

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