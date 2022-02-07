Самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в настоящее время наблюдается в Елгаве, Марупском и Кекавском краях, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В Елгаве 14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 населения в субботу составил 9305 случаев, вдвое превысив средний уровень по стране. Отметка 9000 случаев на 100 000 населения превышена также в Марупском крае, а 8000 случаев — в Кекавском.

В среднем по Латвии 14-дневная кумулятивная заболеваемость составляет 6051,3 случая на 100 000 населения. Помимо упомянутых самоуправлений, средний показатель превышен также в Адажском и Олайнском краях, в Риге, Даугавпилсе, Баускском, Саласпилсском, Ропажском, Елгавском и Сигулдском краях.

Ниже 2000 случаев кумулятивная заболеваемость в настоящее время только в Вараклянском крае.

Самое большое количество заболевших за последние две недели зарегистрировано в Риге — 44 135. В Даугавпилсе инфицировались 5696 человек, в Елгаве — 5149, в Огрском крае — 3208, в Марупском крае — 3002, в Лиепае — 2953, в Баускском крае — 2940, в Кекавском крае — 2701, в Юрмале — 2595, в Валмиерском крае — 2549.

Больше всего заболевших за последние две недели школьного возраста (10-19 лет) — 24 936, или почти четверть всех зараженных.