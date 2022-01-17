Самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии — в Адажском крае

Самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии сейчас наблюдается в Адажском крае, за ним следует Марупский, Кекавский и Ропажский края. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии увеличился до 1464,1 случая на 100 000 жителей. По оценкам агенства LETA, за сутки в Адажском крае заболеваемость увеличилась до 2981 случая на 100 000 жителей, а в Марупском — до 2939,9 случая на 100 000 жителей. Рубеж в 2000 случаев на 100 000 жителей превышен также в Ропажском и Кекавском краях.

Помимо упомянутых выше самоуправлений, средний уровень заболеваемости по стране превышен также в Риге, Олайнском крае, в Юрмале, Даугавпилсе, в Огрском, Валмиерском, Саласпилсском и Сигулдском краях.

Самый низкий уровень заболеваемости сейчас наблюдается в Латгалии — в Вараклянском, Ливанском, Лудзенском, Краславском и Резекненском краях.

Больше всего новых случаев Covid-19, выявленных за минувшие сутки, зарегистрировано в Риге — 888 из 1560 случаев (57%). В Олайнском крае выявлено 56 новых случаев Covid-19, в Марупском крае — 53, в Елгаве, Юрмале и Адажском крае — по 52, в Валмиерском крае — 45. В остальных самоуправлениях количество заболевших меньше.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели выявлено в Риге — 12 276 человек. В Даугавпилсе заболело 1253 человека, в Марупском крае — 965, в Огрском крае — 889, в Юрмале — 821, в Елгаве — 789, в Валмиерском крае — 788, в Ропажском крае — 716 человек.

Среди заболевших за минувшие сутки 386 человек входит в возрастную группу от 10 до 19 лет, 327 человек попадают в группу от 30 до 39 лет, 247 человек — в группу от 40 до 49 лет. В других возрастных группах число заболевших меньше.

За последние две недели наибольшее число заболевших в возрасте от 10 до 19 лет — 5501 человек. Не на много отстает возврастная группа от 30 до 39 лет, в которой за последние две недели заболели 5172 жителя Латвии.