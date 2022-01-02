Самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии — в Марупском крае

Самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии сейчас наблюдается в Марупском крае, за ним следует Кекавский и Вентспилсский края. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки снизился с 534,8 до 522 случаев. По оценкам агенства LETA, за сутки в Марупском крае заболеваемость снизилась с 935,3 до 898,7 случая на 100 000 жителей, в Кекавском крае она увеличилась с 834,5 до 837,8 случая, а в Вентспилсском крае уменьшилась с 872,2 до 779,4 случая на 100 000 жителей.

Средний уровень заболеваемости по стране превышен в 13 самоуправлениях. Помимо упомянутых выше самоуправлений, средний уровень превышен также в Вентспилсе, Мадонском, Ропажском, Адажском, Саулкрастском и Саласпилсском краях, а также в Елгаве, Риге, Лиепае и Валмиерском крае.

Больше всего новых случаев Covid-19, выявленных за минувшие сутки, зарегистрировано в Риге — 76 из 180 случаев (42%). В Валмиерском крае выявлено 12 новых случаев Covid-19, в Сигулдском крае — 10, в Юрмале — 9, в Адажском и Ропажском краях — по 8, в Марупском крае — 7. В остальных самоуправлениях количество заболевших меньше.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели выявлено в Риге — 3913 человек. В Лиепае заболел 401 человек, в Елгаве — 354, в Даугавпилсе — 299, в Марупском крае — 295, в Валмиерском крае — 273, в Огрском крае — 269, в Юрмале — 262 человека.

Среди заболевших за минувшие сутки 34 человека входят в возрастную группу от 20 до 29 лет, 33 попадают в группу от 30 до 39 лет, 32 человека — в группу от 40 до 49 лет. В других возрастных группах число заболевших меньше.

За последние две недели наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 39 лет — 2042 человека.