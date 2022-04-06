Самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в настоящее время наблюдается в Прейльском крае, Даугавпилсе и Екабпилсском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Показатель двухнедельной кумулятивной заболеваемости в стране снизился до 1295,3 случая на 100 000 населения, и этот уровень был превышен в 18 самоуправлениях.

Выше всего заболеваемость в Прейльском крае — 2446,4 случая на 100 000 жителей. В Даугавпилсе этот показатель составляет 2285,8 случая, в Екабпилсском крае — 2186 случаев.

Также выше средней по стране заболеваемость Covid-19 в Резекне, Вентспилсе, Алуксненском, Ливанском, Мадонском, Резекненском, Аугшдаугавском краях, в Лиепае, Лудзенском, Краславском, Вараклянском, Гулбенском, Валкском, Кулдигском и Адажском краях.

Самая низкая заболеваемость в Баускском крае — 586,8 случая на 100 000 населения.

За последние две недели больше всего человек заболело в Риге — 7476. В Даугавпилсе коронавирус выявлен у 1843, в Лиепае — у 1122, в Екабпилсе — у 887, в Вентспилсе — у 693, в Огрском крае — у 666, в Елгаве — у 583 жителей.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 30 до 39 лет — 4094 человека