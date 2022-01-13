Самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 — в пригородах Риги. Лидер — Марупский край
Foto: LETA

Больше всего инфицированных Covid-19 в Марупском, Адажском, Ропажском и Кекавском краях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости по стране повысился до 1079,9 случаев на 100 000 жителей. В Марупском крае этот показатель превышен в два раза — за последние дни он повысился с 2135,6 до 2220,9 случаев на 100 000 жителей. Средний показатель по стране превышен также в Адажском, Ропажском и Кекавском краях.

Показатель выше среднего по стране в 11 самоуправлениях. Кроме вышеупомянутых это Рига, Олайнский и Сигулдский края, Юрмала, Огрский, Саласпилсский и Валмиерский края.

Самая низкая заболеваемость в самоуправлениях Латгалии и Селии — Вараклянском, Ливанском, Лудзенском и Резекненском краях, а также в Екабпилсском крае.

Из 2 566 подтвержденных в минувшие сутки случаев инфицирования 45% или 1149 случая обнаружены в Риге. Далее следуют Даугавпилс (113 случаев), Валмиерский край (86), Марупский край (80), Лиепая (73), Юрмала, Адажский и Огрский край (в каждом самоуправлении по 71 случаю), Ропажский край (70). В остальных самоуправлениях заболевших меньше.

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