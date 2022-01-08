Самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 - в Риге и ее окрестностях

Самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 на данный момент наблюдается в Риге и четырех окрестностях, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В Марупском крае уровень заболеваемости в последние дни вырос до 1791,4 случаев, в Кекавском крае - до 1393,1 случаев, в Адажском крае - до 1315,4 случаев, а в Ропажском крае - до 1303 случаев на 100 000 жителей.

В Риге двухнедельный кумулятивный показатель также превысил отметку в 1000 случаев и вырос с 932,1 до 1041,6 случаев на 100 000 жителей.

В целом средний уровень заболеваемости превышен в 13 самоуправлениях, в том числе в Сигулдском, Лимбажском, Саласпилском, Огрском, Олайнском, Цесисском и Мадонском краях, а также в Вентспилсе.

Большинство новых случаев, зафиксированных за минувшие сутки, были выявлены в Риге - 738 или 40%. В Даугавпилсе 74 новых случаев Covid-19, в Лиепае - 72, в Елгаве и Валмиерском крае - в каждом по 61, в Марупском крае - 59, в Кекавском крае - 51.