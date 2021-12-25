Самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 — в Вентспилсе, Мадонском районе и Лиепае
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Согласно информации Центра профилактики и контроля заболеваний, самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии сейчас наблюдается в Вентспилсе и Вентспилсском районе, Мадонском районе и Лиепае.

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Двухнедельная кумулятивная заболеваемость в Латвии 515,8 случая на 100 000 населения. В течение дня в Вентспилсском районе заболеваемость снизилась с 955,7 до 909,3 случая на 100 000 населения, в Мадонском районе — с 878,3 до 833 случаев, в Вентспилсе — с 791,1 до 716,2 случая, в Лиепае осталась на прежнем уровне — 690,1 случаев на 100 тысяч жителей, сообщает LETA.

В целом, средний уровень заболеваемости по стране превышен в 15 самоуправлениях. Помимо упомянутых муниципалитетов он превышает средний в Южно-Курземском, Саласпилсском, Кекавском, Ропажском, Марупском, Саулкрастсом и Адажском краях, также в Риге, Юрмале и Елгаве.

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