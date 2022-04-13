Санаторий "Белоруссия" в Юрмале, находящийся под санкциями, продолжает работу

Юрмальские СПА-санатории — "Янтарный берег", принадлежащий Управлению делами президента Российской Федерации, и "Белоруссия", принадлежащий Управлению делами президента Беларуси — находятся под санкциями, которые запрещают обслуживать клиентов, пишет NRA со ссылкой на LTV.

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Разрешено использовать замороженные средства только на покрытия коммунальных услуг и выплату зарплаты работникам.

LTV созванилось с санаториями. В "Янтарном береге" журналистам сообщили, что санаторий закрыт на реконструкция, а в "Белоруссии" приняли резервацию.

"Обход санкций — это, по сути, уголовное преступление, если будут такие попытки обойти санкций, мы будем их отслеживать и принимать соответствующие меры для предотвращения" — заявил директор Департамента санкций и мониторинга отмывания денег Комиссии рынка финансов и капитала Кристапс Марковскис.

Министерство юстиции также пообещало оценить возможные нарушения работы санатория.