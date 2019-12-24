Вылетевший перед Рождеством с Северного полюса Санта Клаус пролетел над странами Балтии. За его перемещением традиционно следит Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента.

Над Ригой он пролетел в 22.40 по местному времени.

Санта путешествует по миру и развозит подарки в рамках своего 64-го мирового турне. Длина саней волшебника составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина около 40 палочек или 80 конфет. Сани, запряжены девятью оленями, во главе бежит олень Рудольф, пишет Gazeta.ru.

Наблюдать за передвижением Санта Клаус можно здесь.

