Сантехника вызывали? Полиция будет с пониманием оценивать нарушения ограничений во время локдауна

Государственная полиция будет оценивать нарушения эпидемиологических ограничений во время локдауна индивидуально и с пониманием, заявил в четверг, 21 октября, в рамках удаленной пресс-конференции Госканцелярии глава Госполиции Армандс Рукс.

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"Самое главное — это наше собственное понимание. Не нужно ждать, что полиция придет и кого-то накажет. Полиция не хочет этого делать. Полиция хочет, чтобы люди соблюдали ограничения", — заявил Рукс.

По его словам, ситуации, когда один человек во время комендантского часа гуляет с собакой, будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Также в случаях, в которых, например, сантехник выезжает на срочный ремонт в ночное время, с собой надо брать заполненное свидетельство, напомнил Рукс.

"Такие ситуации логичны и понятны, их поймут и полицейские", — заявил глава Госполиции.

Однако нужно отложить то, что можно отложить, добавил Рукс, поскольку целью является уменьшение скопления людей.

Рукс пообещал, что полиция будет понимающей в конкретных ситуациях, кроме того эксперты работают над улучшением регламента о строгих ограничениях, поэтому "некоторые моменты будут уточнены".

Решение правительства предусматривает, что на частном транспортном средстве одновременно могут перемещаться только члены одного домохозяйства или два человека из разных домохозяйств. По словам Рукса, у полиции есть инструменты, например, базы данных, чтобы удостовериться, не находятся ли в одном автомобиле люди из разных домохозяйств.

Хотя в Латвии люди разных профессий, например, строители или лесники, часто ездят на работу в одной машине и вместе платят за топливо, Рукс призвал придерживаться решения правительства, но не отрицал, что следует искать компромисс между средствами к существованию людей и эпидемиологической безопасностью.

Он также заявил, что полиция уже приобрела опыт во время предыдущего режима чрезвычайной ситуации. Стражи порядка прогнозируют, какие ограничения могут не соблюдаться. Например, в прошлый раз молодежь устраивала вечеринки в частных и гостевых домах.

"Полиция будет выполнять свою задачу — с этим нужно считаться. Придется применять и штрафы. Я надеюсь, что люди смогут выдержать месяц до государственного праздника", — подытожил Рукс.

Как сообщалось ранее, для контроля особенно жестких ограничений в связи с Covid-19 Госполиция привлечет крупные силы, в том числе Земессардзе.