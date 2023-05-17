Саркандаугава: парк Алдара будет переименован в Даудеру

В среду, 17 мая, Рижская дума поддержала переименование парка Алдара в районе Саркандаугава в Даудерский парк (парк Даудеру).

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Переименование парка ранее поддержала Комиссия по топонимам и названиям объектов городской среды по просьбе Латвийского исторического музея, чтобы отдать предпочтение историческому топониму.

Как сообщили в музее, одним из его подразделений является Даудерское отделение, расположенное в особняке владельца пивоварни Адольфа фон Бингнера, построенном в 1897 году.

В информации для депутатов указано, что территория парка была создана в 60-80-х годах прошлого века, отделив ее от пивоваренного комплекса "Алдарис" и сделав ее общедоступной со строительством Рижской 28-й средней школы на улице Гауйиенас.

В настоящее время на территории пивоварни больше нет действующего производства.