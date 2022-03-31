Саркандаугава: парк Алдара снова откроется для посетителей (ФОТО)

С 1 апреля жителям будет доступна реновированная часть парка Алдара с велосипедным парком и прилегающей к нему территории. Она будет открыта ежедневно с 7.00 до 22.00, а летом — с 7.00 до 23.00.

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Как подчеркнула руководитель Комитета Рижской думы по развитию города Инесе Андерсоне, парк Алдара является одним из старейших столичных парков. Он был построен в 19-м веке. Парк является памятником культуры местного значения, которые долгое время деградировал, отметил Андерсено.

В 2020 году была начата работа по реновации парка, чтобы его территория стала "безопасной, зеленой и привлекательной", а также местом, где жители Саркандаугавы смогут проводить свободное время.

На данный момент завершены первый и второй этапы реновации парка Алдара: построен новый велопарк, территория которого благоустроена и озеленена. Парк стал более привлекательным, удобным и безопасным для жителей Саркандаугавы и других микрорайонов.

Кроме того, построен дом садовника и обустроена хозяйственная зона парка, где расположены гардеробные и санузлы для обслуживающего персонала, помещения для техники и склады. Для удобства посетителей парка в доме садовника будет и туалет.

Для дальнейшего развития парка важна инфраструктура, поэтому построены водопровод и канализация у улицы Гауенас, также проведено электричество, что, в свою очередь, решит давнюю проблему с освещением парка в темное время суток. Также установлена система видеонаблюдения.

Первый и второй этапы проекта реализованы за муниципальные средства. Третий этап проекта предусматривает реконструкцию дорожек, искусственных развалин и реновацию башни, строительство смотровых площадок и фонтана, перестройку бункера, установку освещения и инженерных сетей, озеленение и создание детской игровой площадки и зоны для активного отдыха. Реализация этих работ зависит от возможностей привлечения финансирования. В июле прошлого года Рижская дума выделила средства, которые позволяют провести частичную реновацию искусственных развалин, реставрацию башни, а также продолжить строительство забора.

Кроме того, планируется создать пункт мобильности "Даудери". На данный момент Latvijas Dzelzceļš планирует строительство полностью новой остановки для электропоездов.

Проект планируется реализовать в рамках Механизма восстановления и устойчивого развития Европейской комиссии. Согласно текущему графику его реализации, строительство может начаться в 2023 году.