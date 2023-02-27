Саркандаугавский путепровод будет сдан в эксплуатацию этой весной
Foto: Edijs Pālens/LETA

Построенный в Риге путепровод над железной дорогой в Саркандаугаве планируется сдать в эксплуатацию в марте, сообщил сегодня исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводис.

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Строительство путепровода было начато 30 марта 2020 года, а завершились 15 декабря.

Путепровод ранее планировалось открыть уже в конце 2022 года, однако это было отложено.

Ранее в Рижской думе сообщили, что результаты загрузки нового путепровода подтверждают его готовность к открытию движения. Тогда планировалось сдать мост в эксплуатацию во второй половине ноября прошлого года.

Путепровод в сочетании с Восточной магистралью является важным этапом в регулировании транспортных потоков в Риге.

Длина нового путепровода составляет 454,4 метра без съездов. Она состоит из семи отдельных пролетных конструкций в обоих направлениях и двух соединений — у проспекта Виестура и улицы Твайка. Во время загрузки эксперты замерили прогибы путепровода и сравнили их с теоретическим расчетом. Также был проведен общий осмотр пролетных конструкций путепровода.

Общая стоимость строительства составляет около 42 миллионов евро. Строительные работы выполняла компания Personu apvienība OTC.

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