Саркандаугавский путепровод за 42,5 миллиона евро построят Binders, LNK Industries и Latvijas tilti

Департамент сообщения Рижской думы заключил договор о строительстве путепровода над железнодорожными путями Рига — Скулте с объединением предприятий OTC. Сумма договора составляет 42,5 млн евро, сообщает LETA.

В предприятии OTC объединились три строительные фирмы - Binders, LNK Industries и Latvijas tilti. Они построят первую очередь нового путепровода.

Сумма договора без НДС составляет 35 миллионов евро, 27 миллионов евро покроют фонды ЕС, один миллион будет выделен из государственного бюджета, а остальную сумму предоставит самоуправление.

По словам представителя Департамента сообщения Илзе Диманте, работы могут начаться уже в апреле. Согласно строительному проекту, путепровод должен иметь инфраструктуру для автомобилей, пешеходов и велосипедистов, а также будут построены новые перекрестки и подъездные дороги.

Самоуправление планирует завершить строительство до конца 2023 года.

Закупка по строительству Саркандаугавского путепровода была впервые объявлена в феврале 2019 года, её дважды пытался оспорить поставщик BMGS, во второй раз вместе с предприятиями A.C.B. и Tilts. Тем не менее,Бюро по надзору за закупками приняло решение в пользу объединения OTC.