Сартс: если наступление Украины провалится, на Западе все громче будут звучать голоса о необходимости поиска компромиссов

Предстоящее наступление Украины чрезвычайно важно, но если атакующая операция провалится и при этом на нее будет потрачено много ресурсов, это неизбежно придаст уверенности России продолжать войну, а на Западе громче будут звучать голоса о необходимости поиска компромиссов. Об этом в Twitter написал директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

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По словам Сартса, предстоящее весенне-летнее наступление Украины чрезвычайно важно, потому что оно определит дальнейший ход войны. Украина давно собирала силы и западную технику для нанесения этого удара. Возможность аккумулировать силы стоила жизни многим украинским солдатам. Украина попытается прорвать российскую оборону на нескольких направлениях с целью уничтожить пути снабжения и вызвать панику в российских силах для восстановления значительных территорий, пишет Сартс в микроблоге Twitter.

Ukrainas gaidāmais pavasara/vasara uzbrukums, ir ĀRKĀRTĪGI SVARĪGS!Tas noteiks kara tālāko gaitu. 🇺🇦 ir ilgstoši krājusi spēku & Rietumu ekipējumu, lai realizētu šo triecienu. Spēja šo visu uzkrāt ir maksājusi daudzu 🇺🇦 karavīru dzīvības. Viņi mēģinās uzbrukumā pārraut 🇷🇺 aizs.🧵 — Jānis Sārts (@janis_sarts) April 12, 2023

Успех операции может как подорвать готовность России успешно защищать себя, так и усилить готовность Запада поддержать Украину.

"Но необходимо учитывать и второй сценарий. Украине не удается начать успешную атакующую операцию, тратятся большие людские и материальные ресурсы. Это неизбежно придаст России уверенности в продолжении войны, а на Западе все громче будут звучать голоса о необходимости Украине идти на уступки и искать компромиссы", — сказал Сартс.

Bet jāizskata arī otrs scenārijs. 🇺🇦 neizdotas veiksmīga uzbrukuma operācija un tiek iztērēti lieli cilvēku un materiālie resursi. Tas neizbēgami dos pārliecību 🇷🇺 turpināt karu, bet Rietumos skaļākas kļūs balsis par nepieciešamību 🇺🇦 piekāpties un meklēt kompromisus. — Jānis Sārts (@janis_sarts) April 12, 2023

Также не следует забывать, что в 2024 году будет в самом разгаре избирательная кампания, что затруднит принятие решений. Что характерно, на 2024-й год запланированы президентские выборы в Украине, России и США.

Уступки России означали бы не окончание войны, а ее замораживание до тех пор, пока у Кремля не появятся новые возможности. "Понятно, что это будет означать для безопасности Латвии", — подчеркнул Сартс.

Понимая, как много поставлено на карту, нужно сделать максимум, чтобы украинская атака увенчалась успехом. "Как лично, на правительственном уровне, так и путем мобилизации поддержки "Запада", — говорится в посте Сартса.

Контратака украинской армии может начаться уже этим летом, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью интернет-изданию The Hill, пишет агентство LETA.

"Все наши друзья и союзники четко понимают — чтобы перейти в контрнаступление, мы должны быть готовы к нему на 100% и даже больше", — сказал глава украинского правительства.

Отвечая на вопрос, какое влияние на планирование контрнаступления оказывают последние утечки секретных американских документов, Шмыгаль подчеркнул, что Украина в любом случае освободит все свои территории.

"Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. Мы просим у наших партнеров по всему миру танки, боеприпасы, самолеты и бронетехнику", — сказал премьер-министр Украины.

Во вторник, 11 апреля, Денис Шмыгаль отправился с визитом в Вашингтон.