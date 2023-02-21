Сартс: есть признаки, что Путин сегодня объявит о дальнейшей военной эскалации
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

"Есть признаки, что сегодня Путин объявит о дальнейшей эскалации. Скорее всего, это будет усиление атак на Украину, сконструированное таким образом, чтобы это было хорошо заметно в публичном пространстве. Принесет ли это им стратегический успех? Нет. Я по-прежнему верю, что Украина победит в этой войне!", — написал в Twitter директор Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс.

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Как уже сообщалось, Владимир Путин может мобилизовать еще больше россиян, речь идет о сотнях тысяч человек, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителей спецслужб США.

"Сотрудники американской разведки говорят, что они получают указания на то, что [Путин] может вскоре мобилизовать еще больше россиян в армию, добавив еще сотни тысяч к уже призванным 300 000 человек", — говорится в издании.

Во вторник, 21 февраля, в своем обращении к Федеральному собранию Путин вновь объявит, что спасает не только Украину от "нацизма", но и Россию от поглощения НАТО, предполагает масс-медиа.

Европейцы находят такие заявления бессмысленными, но "в Москве это стало объединяющим лозунгом".

Путин также будет позиционировать войну против Украины как "битву за восстановление русских исторических земель", считает New York Times.

Послание Путина Федеральному собранию ожидается во вторник, и на время мероприятия улицы в центре Москвы будут закрыты для движения автотранспорта.

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