Сартс: интенсивность российской пропаганды в Латвии снизилась, но это до холодной зимы

Сейчас Латвия получает меньше внимания и нападок со стороны российской пропаганды, хотя ситуация может измениться, так как начнется снос памятников. Об этом сегодня утром в интервью на Латвийском радио заявил руководитель Центра стратегической коммуникации НАТО Stratcom Янис Сартс.

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Сартс заметил, что сейчас российская пропаганда уделяет Латвии меньше внимания, чем это было в начале войны против Украины, но признал, что ситуация может измениться. Пока действия России против Латвии не оказали особого влияния, в основном это были кибератаки.

Сартс не отрицает, что у России есть определенные возможности, чтобы принять довольно болезненные меры против Латвии, но не совсем понятно, насколько соседняя страна реально способна реализовать эти планы.

Комментируя заявления российских политиков о стремлении восстановить СССР, Сартс подчеркнул, что они говорят о том, что часть российской элиты живет в параллельной реальности. Эксперт указал на войну, развязанную Россией против Украины, в которой "каждый день подрывается миф о величии России", соответственно шансы России достигнуть заявленных намерений невелики.

Глава центра признал, что Россия дождется зимы и проявления энергетического кризиса в Европе, чтобы активно использовать это в своей пропаганде.