Сартс: из-за проблем с электроснабжением ожидается новая волна беженцев с Украины
Foto: AFP/Scanpix/LETA

По мнению главы Центра стратегической коммуникации НАТО Яниса Сартса, из-за проблем с электроснабжением, а также по причине разрушений инфраструктуры в ближайшее время Латвии следует ждать новой волны украинских беженцев.

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"Да, я думаю, можно с уверенностью прогнозировать, что число беженцев будет увеличиваться, — заявил эксперт в интервью журналу IR. — Это и было общей целью действий России — создать такие условия нынешней зимой и попытаться сломить готовность украинцев к борьбе. Я думаю, что этого не произойдет, но, конечно, некоторые семьи этой зимой снова последуют по пути беженцев".

Как уже сообщалось ранее, многие беженцы с Украины после прибытия в Латвию отправляются в другие страны Европы, однако есть и те, кто переезжает сюда целыми семьями. В Латгалии на данный момент сократился поток военных беженцев, которые прибывают через российскую границу.

По данным Европейского статистического бюро, количество граждан Украины, ищущих убежища в странах Европейского союза, в сентябре уменьшилось в ряде стран, особенно в Польше, Германии и Франции, однако с приходом холодов ситуация снова может измениться.

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