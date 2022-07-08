Сартс: Латвия переживает, возможно, самую мощную кибератаку в истории
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В течение последнего месяца Латвия находится под интенсивной атакой со стороны российских хакерских группировок, заявил в программе Rīta Panorāma на LTV директор Центра стратегической коммуникации НАТО (Stratcom) Янис Сартс, сообщает Rus.LSM.

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"На мой взгляд, это самый большой и интенсивный период [кибератак], который я могу вспомнить в Латвии, — сказал Сартс. — Инфраструктура Латвии зарекомендовала себя очень достойно, было очень мало случаев, когда взломщики действительно как-то влияли на различные услуги. Мы должны благодарить тех, кто делает свою работу".

6 июля под интенсивную атаку попала инфраструктура, обеспечивающая услуги AS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC). Она продолжалась свыше 12 часов. В четверг доступ к услугам e-Identitāte и eParaksts для всех клиентов был восстановлен.

Заместитель руководителя центра по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий (CERT) Варис Тейванс ранее рассказал, что намерение Латвии снести памятник в Парке Победы привлекло внимание российской хакерской группы Killnet. Наиболее заметные последствия взломов — недоступность приложения Mobilly, был нарушен процесс приобретения билетов предприятия Pasažieru vilciens, а также доступность сайта благотворительной организации Ziedot.lv. Однако в результате совместной работы удалось довольно быстро восстановить доступность соответствующих услуг, указал Тейванс.

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