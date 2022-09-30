Сартс: не могу пообещать Латвии спокойное и предсказуемое будущее

Когда по соседству война, а в мире продолжаются климатические изменения и другие глобальные процессы, приходится резюмировать, что время стабильности, в котором Латвии жила последние 25 лет, закончилось. Об этом в интервью агентству LETA заявил Янис Сартс, глава Центра стратегической коммуникации НАТО (Stratcom).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мы вошли в период нестабильности, который определяет в первую очередь война в Украине, а еще рост влияния Китая и климатические перемены, которые создают давление во многих регионах мира и могут вызвать новый наплыв беженцев", — рассказал Сартс.

Поэтому не стоит себя обманывать и обещать Латвии спокойное предсказуемое будущее. Даже когда армия Украины победит российскую, все равно сохранятся риски для безопасности стран Балтии.

"Поражение России в войне приведет к нестабильности в Кремле и по всей России. Мы видим целый ряд независимых центров власти — армия, службы безопасности, "вагнеровцы" Евгения Пригожина, Росгвардия. Нестабильность в Кремле может привести к борьбе за власть этих группировок, и эта новость для стран Балтии — не хорошая", — считает Сартс.

По его мнению, один из вероятных сценариев — это то, что власть в России перейдет ФСБ и силовым структурам. "Появились новые сильные игроки, например, Пригожин, в распоряжении которого абсолютно лояльный ему вооруженный ресурс, "Вагнер", частная наемная армия", — напомнил он.

Война в Украине уже ослабила российскую армию на ближайшие десять лет, но непонятно, как именно произойдет смена власти в России, какие группировки будут за нее бороться и что получится в результате, предупреждает он. На вопрос о том, готово ли латвийское общество к нестабильности и новым вызовом, Сартс ответил, что "среди нас, конечно, есть нелояльные Латвии люди, но крушение мифа о всемогуществе России уменьшил их количество".

"Гравитационный центр этих людей изменился", — считает Сартс.