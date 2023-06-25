Сартс: организованный Пригожиным военный бунт "вагнеровцев" ослабит режим Путина

Военный бунт, организованный основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который завершился без особых потрясений и уходом боевиков из Ростова-на-Дону, а также "изгнанием" Пригожина в Беларусь, ослабил режим президента РФ Владимира Путина, считает директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (Stratcom) Янис Сартс.

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Как пишет Сартс в социальных сетях, найти рациональные объяснения случившемуся сложно, однако ему кажется, что мятеж закончился так, потому что союзники Пригожина в Москве могли изменить свою позицию, больше не обещая поддержку силам ЧВК "Вагнер" в столице РФ, а без дополнительной поддержки в этом огромном городе у наемников было бы мало шансов.

"В то же время такое решение ситуации, во-первых, ослабляет Путина, а во-вторых, ослабляет и Пригожина. Выгоду получает какая-то третья сторона, которую мы еще не видим, возможно, это была увертюра к дальнейшим событиям", — отмечает Сартс.

Spēkiem būtu maz izredžu. Vienlaicīgi šāds situācijas risinājums pirmkārt padara vājāku Putinu, otrkārt padara vājāku arī Prigožinu. Iegūst kāds trešais, kuru mēs vēl neredzam. Iespējams, šī bija uvertīra tālākiem notikumiem. PS.Šīs var būt mēģinājums racionalizēt irracionālo. — Jānis Sārts (@janis_sarts) June 25, 2023

В пятницу, 23 июня, вечером Пригожин сообщил о том, что наемники ЧВК "Вагнер" покинули территорию Украины и направляются в Москву в "марше справедливости". Наемники взяли под свой контроль Ростов-на-Дону и на пути к Москве колонны "вагнеровцев" достигли Воронежской и Липецкой областей. Между тем в Москве принимались меры по обороне города.

Вечером 24 июня Пригожин сообщил, что ЧВК "Вагнер" прекращает движение на российскую столицу и отправляется обратно. Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что грузовики с боевиками, танки и другая техника возвращаются в полевые лагеря за пределами Ростова-на-Дону. В свою очередь, агентство "РИА Новости" со ссылкой на слова очевидцев сообщило, что и сам Евгений Пригожин покинул штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Кремль даст Пригожину возможность "уйти" в Беларусь, а "вагнеровцы" будут освобождены от уголовной ответственности за военный бунт, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что неизвестно, чем будет заниматься Пригожин в Беларуси.

По словам Пескова, "вагнеровцы", не участвовавшие в мятеже, подпишут контракты с Минобороны РФ.