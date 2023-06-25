Сартс: организованный Пригожиным военный бунт "вагнеровцев" ослабит режим Путина
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Военный бунт, организованный основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который завершился без особых потрясений и уходом боевиков из Ростова-на-Дону, а также "изгнанием" Пригожина в Беларусь, ослабил режим президента РФ Владимира Путина, считает директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (Stratcom) Янис Сартс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как пишет Сартс в социальных сетях, найти рациональные объяснения случившемуся сложно, однако ему кажется, что мятеж закончился так, потому что союзники Пригожина в Москве могли изменить свою позицию, больше не обещая поддержку силам ЧВК "Вагнер" в столице РФ, а без дополнительной поддержки в этом огромном городе у наемников было бы мало шансов.

"В то же время такое решение ситуации, во-первых, ослабляет Путина, а во-вторых, ослабляет и Пригожина. Выгоду получает какая-то третья сторона, которую мы еще не видим, возможно, это была увертюра к дальнейшим событиям", — отмечает Сартс.

В пятницу, 23 июня, вечером Пригожин сообщил о том, что наемники ЧВК "Вагнер" покинули территорию Украины и направляются в Москву в "марше справедливости". Наемники взяли под свой контроль Ростов-на-Дону и на пути к Москве колонны "вагнеровцев" достигли Воронежской и Липецкой областей. Между тем в Москве принимались меры по обороне города.

Вечером 24 июня Пригожин сообщил, что ЧВК "Вагнер" прекращает движение на российскую столицу и отправляется обратно. Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что грузовики с боевиками, танки и другая техника возвращаются в полевые лагеря за пределами Ростова-на-Дону. В свою очередь, агентство "РИА Новости" со ссылкой на слова очевидцев сообщило, что и сам Евгений Пригожин покинул штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Кремль даст Пригожину возможность "уйти" в Беларусь, а "вагнеровцы" будут освобождены от уголовной ответственности за военный бунт, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что неизвестно, чем будет заниматься Пригожин в Беларуси.

По словам Пескова, "вагнеровцы", не участвовавшие в мятеже, подпишут контракты с Минобороны РФ.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (17) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
No dziesmām par Ļeņinu līdz aizkustinājuma asarām. Dziesmu svētku atmiņas
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes