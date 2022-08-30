Сартс: отсутствие протестов во время сноса памятника в Пардаугаве означает перемены в обществе

Снос памятника в Парке победы не вызвал массовые протесты, что свидетельствует не только о хорошей работе силовых структур, но и о переменах в латвийском обществе, заявил глава Центра стратегической коммуникации НАТО (Stratcom) Янис Сартс в интервью программе Латвийского телевидения Šodienas Jautājums. Об этом пишет rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он подчеркнул, что силовые структуры хорошо выполнили свою работу, в том числе превентивную. Однако, по его словам, идет медленный процесс, в ходе которого "лояльность начинает меняться". Данных нет, но видны тенденции, что русскоязычные все больше поддерживают украинскую сторону.

"Для Латвии это был хороший день [демонтаж мемориала], мы не только распрощались с символом оккупации, но и не пережили большие протесты, которых многие ожидали, особенно в России", — сказал Сартс. Он указал, что на российских пропагандистских каналах только кричат и угрожают, — но это не оказывает сильного влияния.

При этом Сартс указал, что отсутствие протестов не означает, что люди не испытывают обиду. Это может быть использовано некоторыми политическими силами в своих интересах, а также найдутся люди, которые еще больше радикализируются.

Демонтаж памятника в Парке победы не изменит взглядов ежегодно собиравшихся там 9 мая людей, считает социантрополог, профессор Клав Седлениекс. "Демонтаж памятника не изменит мнения людей, которые собирались там каждый год. Главная причина — символическая ценность памятника, а не то, что монумент создает разные настроения", — отметил Седлениекс, добавив, что для значительной части жителей Латвии памятник символизирует связь с Советским Союзом. "Это было неприятное напоминание. Это главная причина, по которой его стоило снести, как и другие".