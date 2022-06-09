Сартс: план России — максимально содействовать росту цен на продукты питания

Сейчас план России — максимально содействовать инфляции на продукты питания, написал в Twitter руководитель Центра стратегической коммуникации НАТО Stratcom Янис Сартс.

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По его словам, план России сейчас состоит в том, чтобы усилить инфляцию цен на продовольствие и повысить недоступность некоторых продуктов, включая зерно, чтобы создать риск голода в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Россия хочет использовать эту ситуацию и дальше для оказания давления на Европу, чтобы ЕС сократил военную поддержку Украины и санкции против России.

Krievijas plāns šobrīd. Maksimāli veicināt pārtikas cenu inflāciju un atsevišķas pārtikas (graudu) pieejamību, lai radītu bada risku ZĀfrikā & TAustrumos. Šo situāciju izmantot izdarot spiedienu uz Eiropu lai 1)mazinātu militāro atbalstu Ukrainai, 2) mazinātu sankcijas. — Jānis Sārts (@janis_sarts) June 9, 2022

Более 23 млн тонн зерновых и масличных культур уже застряли в украинских портах Черного моря из-за того, что российская блокада не позволила судам выйти из порта, сообщил Telegram премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

После переговоров между министрами иностранных дел Турции и России в Анкаре в среду планы по обеспечению коридора в Черном море, чтобы позволить зерну покидать зерновые порты из украинских портов, не продвинулись.