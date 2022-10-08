Сартс: применение тактического ядерного орудия только увеличит цену поражения России

Применение тактического ядерного оружия только ускорило бы победу Украины в войне с Россией, но цена войны увеличилась бы для всех, заявил в Twitter глава Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.

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Он считает, что Россия проиграет эту войну, и в данный момент это неизбежно. Атаки со стороны Украины будут продолжаться, а России, у которой нет ни технологий, ни командиров, ни снабжения, противопоставить этому нечего.

Эксперт полагает, что объявленная в России мобилизация не спасет ситуацию, а может ее ухудшить.

"Применение тактического ядерного оружия не изменило бы исход войны, оно только ускорило бы его, повысив цену войны для всех", — сказал Сартс, добавляя, что, продолжая эту войну, Россия каждый день увеличивает ей цену. Люди умирают и будут умирать, рушатся основы экономики, растет недовольство, а значит, и возможность внутреннего коллапса.

Сартс считает, что, если бы Россия увидела реальность, то война должна была бы закончиться сегодня, потому что каждый следующий день хуже предыдущего. Однако, по мнению эксперта, такие действия России невозможны, поскольку российская элита не в состоянии признать поражение в войне.