Сартс: "Способности Кремля погрузить российское общество в оруэлловский мир — поразительны"

Не исключено создание в России совершенно альтернативной реальности по итогам боев в Украине, заявил во вторник в "Утренней панораме" Латвийского телевидения руководиль Центра передового опыта стратегической коммуникации НАТО Stratcom Янис Сартс.

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Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия начала крупномасштабное наступление на Донбассе, Сартс сказал, что Россия очень долго не решалась на это, самым позволяя Украине подготовиться, дав Западу возможности предоставить оружие. По словам Сартса, это была серьезная стратегическая ошибка со стороны России.

"Конечно, эти бои будут напряженными, они будут сосредоточены на одной территории", — сказал глава Stratcom. Он предполагает, что бои будут тяжелыми и с большим количеством жертв.

По мнению Сартса, нынешние события в Украине показывают, что российская армия предназначена для парадов, а не для боевых действий. Однако Россия попытается создать историю о своей победе в Украине к 9 мая, "что у них может особо не получиться".

"Нам нужно учитывать, что способности Кремля погрузить российское общество в оруэлловский мир — поразительны. Можно даже при больших потерях и без побед рассказывать о крупном успехе. Не исключаю создание полностью альтернативной реальности", — сказал Сартс.

Как уже сообщалось, вечером в понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала масштабное наступление на Донбассе.