Сартс: "Способности Кремля погрузить российское общество в оруэлловский мир — поразительны"
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Не исключено создание в России совершенно альтернативной реальности по итогам боев в Украине, заявил во вторник в "Утренней панораме" Латвийского телевидения руководиль Центра передового опыта стратегической коммуникации НАТО Stratcom Янис Сартс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия начала крупномасштабное наступление на Донбассе, Сартс сказал, что Россия очень долго не решалась на это, самым позволяя Украине подготовиться, дав Западу возможности предоставить оружие. По словам Сартса, это была серьезная стратегическая ошибка со стороны России.

"Конечно, эти бои будут напряженными, они будут сосредоточены на одной территории", — сказал глава Stratcom. Он предполагает, что бои будут тяжелыми и с большим количеством жертв.

По мнению Сартса, нынешние события в Украине показывают, что российская армия предназначена для парадов, а не для боевых действий. Однако Россия попытается создать историю о своей победе в Украине к 9 мая, "что у них может особо не получиться".

"Нам нужно учитывать, что способности Кремля погрузить российское общество в оруэлловский мир — поразительны. Можно даже при больших потерях и без побед рассказывать о крупном успехе. Не исключаю создание полностью альтернативной реальности", — сказал Сартс.

Как уже сообщалось, вечером в понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала масштабное наступление на Донбассе.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя