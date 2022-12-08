Сартс: в команду "Дождя" мог внедриться агент службы безопасности, который преднамеренно создал хаос

Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс в программе TV3 "900 секунд" объяснил, что он имел ввиду, написав твит о том, что "выгодополучатель эпопеи с "Дождем" — Кремль".

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Самую большую выгоду от закрытия независимого российского телеканала "Дождь" получит Кремль, написал в среду, 7 декабря Янис Сартс в Twitter.

В публикации он выразил мнение, что ситуация, которая сложилась с "Дождем", — это "успешно реализованная операция рефлексивного контроля" со стороны России.

В интервью программе TV3 "900 секунд" Сартс объяснил, что такое рефлексивный контроль. Это метод, разработанный КГБ во времена Советского Союза: как, понимая чьи-то поведенческие привычки, послать правильный сигнал, который вынудит получателя сигнала действовать предсказуемым образом, выгодным отправителю сигнала. Его можно использовать, например, чтобы настроить людей друг против друга.

По мнению Сартса, в команду телеканала "Дождь" мог внедриться агент службы безопасности, который преднамеренно создал хаос, и Служба государственной безопасности ранее обращала внимание на такие риски.

Сартс пояснил, что теперь сторонники Кремля получили аргумент для распространения посыла о том, что СМИ на Западе тоже не могут быть свободными, потому что они подавляются.

В то же время Сартс отметил: лишь один факт того, что люди находятся в оппозиции к президенту России Владимиру Путину, еще не делает их прозападно настроенными.

Известно, что решение об аннулировании лицензиии "Дождя" Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) принял, в том числе, на основании данных, изложенных в письме спецслужбой — Службой государственной безопасности (СГБ). В решении NEPLP говорится, что СГБ указала на риски, связанные с тем, что "Дождь" показал сюжет, посвященный российским солдаатам и мобилизованным гражданам России, воюющим и погибшим в Украине. В письме, как утверждает NEPLP, СГБ подчеркивала, что недопустимо оказание какой-либо поддержки стране-агрессии России, поскольку Россия, целенаправленно осуществляющая военные нападения на Украину и насилие против гражданского населения Украиы, признна государством, поддерживающим терроризм. СГБ напомнила и о том, что поддержка таких действий в Латвии уголовно наказуема.

С учетом специфики работы спецслужб более подробной информации в письме не было.

В свою очередь, Латвийская ассоциация журналистов в своем заявлении указала, что "закрывать СМИ на основании неизвестной обществу информации — прямая угроза свободе слова". Напомним, что ассоциация охарактеризовала решение NEPLP о закрытии "Дождя" как слишком жесткое и несоразмерное допущенному нарушению.

Как уже сообщалось, во вторник Национальный совет по электронным средствам массовой информации принял решение аннулировать лицензию на вещание российской независимой телепрограммы "Дождь", которая до сих пор работала в Латвии. В четверг "Дождь" прекратил вещание в латвийских кабельных сетях.

Указанное решение вызвало противоречивые реакции. Оно еще может быть обжаловано в суде.