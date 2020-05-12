Сартс: в Латвии "инфодемия" в связи с Covid-19 выглядит достаточно умеренной

Вызванная Covid-19 "инфодемия" в Латвии на фоне других стран выглядит достаточно умеренной, сообщил директор центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Stratcom Янис Сартс.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Он пояснил, что термин "инфодемия" означает распространение дезинформации в очень больших объемах. В условиях "инфодемии", связанной с Covid-19, Латвия на фоне других стран выглядит достаточно хорошо из-за меньшего распространения дезинформации.

Эксперт добавил, что дезинформацию обычно распространяют три типа людей. В первую группу входят люди, которые распространяют информацию по эмоциональным или другим причинам, действуя в рамках свободы слова. Во вторую группу входят люди, использующие дезинформацию в своих интересах, а в третью — использующие дезинформацию в интересах своего государства, что больше всего распространено в Китае и России.

Сартс подчеркнул, что латвийское общество является достаточно стойким к дезинформации.