Сартс: видимых сторонников Кремля в Латвии стало меньше, но те, кто остался — молчат или радикализируются
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Сейчас в публичном пространстве реже звучат голоса тех, кто поддерживает преступления России на Украине, но в то же время часть жителей Латвии, симпатизирующих Кремлю, стала еще более радикальной, считает директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим вопросам Янис Сартс.

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Оценивая год, прошедший после событий 10 мая на на месте памятника в Пардаугаве, Сартс написал в Twitter, что советских памятников больше нет, а миф о величии России разрушен. Больше невозможно празднование 9 мая в публичном пространстве, все реже звучат голоса тех, кто поддерживает преступления России в Украине.

Сартс отметил, что число видимых сторонников Кремля сократилось, но многие из тех, кто продолжает симпатизировать российской политике просто научились молчать. Дискуссии, которые еще год назад были видны в публичном пространстве, переместились на закрытые форумы.

Некоторые сторонники Кремля стали еще большими радикалами, все более явно следуют за российской пропагандой. "То, что мы не чувствуем этого в нашем повседневном пузыре, не означает, что этого мнения не существует. Что делать?" — риторически спрашивает Сартс.

По его мнению, в долгосрочной перспективе эту проблему должна решить система образования. Важен не только переход на обучение на латышском языке, но и точный подход к преподаванию истории и прививанию системы ценностей в школах. Также необходимо продолжать строгое отношение к тем, кто поддерживает и прославляет геноцид.

Победа Украины в этой войне также окажет крайне разрушительное воздействие на российское "королевство кривых зеркал", считает директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО.

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